نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين رضا تعود للكوميديا في “كراش” وتخطف الأضواء بشخصية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعود الفنانة شيرين رضا إلى شاشة السينما من بوابة الكوميديا الاجتماعية، حيث تشارك في بطولة فيلم “كراش” أمام النجم أحمد داود، في تجربة سينمائية جديدة من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.



تجسد شيرين رضا في “كراش” شخصية مميزة تحمل طابعًا خاصًا ضمن سياق الفيلم الكوميدي الاجتماعي، الذي تشارك في بطولته النسائية أيضًا الفنانة ميرنا جميل، ويأتي من إنتاج شركة نيوسنشري للمنتج زيد الكردي.



وكان آخر ظهور سينمائي لشيرين رضا من خلال فيلم “في عز الضهر”، الذي شاركت في بطولته إلى جانب النجم العالمي مينا مسعود، إيمان العاصي، بيومي فؤاد، جميلة عوض، ومحمود البزاوي، والعمل من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.



وتواصل شيرين رضا خطواتها الفنية بثبات بين التنوع في الأدوار والبحث عن تحديات تمثيلية جديدة، حيث تشكل مشاركتها في “كراش” امتدادًا لحضورها المميز في الأعمال السينمائية التي تجمع بين العمق وخفة الظل، ما يجعل الجمهور على موعد مع أداء مختلف كعادتها.



أما أحمد داود، فيخوض فيلم “كراش” بالتوازي مع تحضيراته لعدد من المشاريع الفنية اللافتة، أبرزها فيلم “إذما”، المأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق التي حملت الاسم نفسه، وحققت انتشارًا واسعًا منذ صدورها عام 2020. الفيلم يمثل أولى تجارب محمد صادق الإخراجية، إلى جانب كتابته للسيناريو والحوار، ويشارك داود البطولة كل من سلمى أبو ضيف، أحمد داش، وجيسيكا حسام الدين، مع استمرار التعاقد مع باقي أبطال العمل.



ويأتي ذلك بعد مشاركته الأخيرة في مسلسل “الشرنقة”، الذي قدم فيه دورًا مختلفًا ضمن حبكة اجتماعية مشوقة، وشاركه البطولة نخبة من النجوم منهم صبري فواز، سارة أبي كنعان، مريم الخشت، وعلي الطيب، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما.