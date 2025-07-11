نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور هيفاء وهبي.. جدة تحتضن حدثًا استثنائيًا في عالم الموضة الراقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بعد اسابيع واحدًا من اكبر عروض الأزياء الراقية بمشاركة كبار المصممين ونجوم الفن العربي والعالمي.

بإشراف وتنظيم Hope & Joy Events Management حدث استثنائي في عالم الموضة، حيث تُقيم مساء الاثنين 21 يوليو 2025 عرض أزياء فاخرا في "قصر الملكات" بجدة، بمشاركة نخبة من ألمع مصممي الأزياء من السعودية والوطن العربي والعالم.

كما ترفع “Hope & Joy” بالغ الشكر والإمتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهم الله ورعاهم على دعمهم الغير محدود لقطاعات الثقافة والترفية، والذي كان له الأثر الأكبر في إتاحة الفرص وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ في دعم جميع المجالات الواعدة لسبيل النجاح.

كما تُعرب “Hope & Joy” عن شكرها لهيئة الأزياء ومعالي وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود على جهودهم المتواصلة في دعم صناعة الأزياء السعودية، وتمكينها لتكون جزءًا من الحراك الثقافي العالمي الذي تشهده المملكة.

وتخص “Hope & Joy” بالشكر والتقدير ، معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس هيئة العامة للترفيه، على دعمه المستمر لقطاع الفعاليات وصناعة الترفيه في المملكة. وحرصه الدائم على تمكين المواهب السعودية وصناعة أحداث عالمية تليق بمكانة هذا البلد وتطلعات شعبها.



و سيكون العرض متاحا حضوره عبر دعوات خاصة فقط، ويشارك فيه مصممون بارزون، من بينهم: اللبناني أنطوان قارح، ودار لابرجوازي الكويتية، والسعودية سارا التويم، ومن مصر، ريم الجسمي، ودار جولي بولي "Joli Poli"، ودار Yoland، حيث يقدم كل منهم مجموعة حصرية تُجسّد الإبداع والحرفية في عالم الموضة.

وسيحتفي الحدث بالمسيرة الفنية للنجمة القديرة صفية العمري، عبر إقامة متحف خاص داخل القصر يعرض أزياءها الأيقونية التي ارتدتها خلال أبرز أعمالها، ليأخذ الضيوف في رحلة بصرية داخل ذاكرة الفن العربي.

وتقدّم الأمسية الإعلامية المتألقة نهى نبيل، فيما تُحيي الحفل النجمة الجماهيرية هيفاء وهبي والفنانة ذات الصوت الاستثنائي أصيل هميم، إلى جانب مشاركة مميزة من نجمة بوليوود Urvashi Rautela، بمشاركة نخبة من النجوم وسيدات المجتمع من مختلف أنحاء العالم العربي.

وقد عبّر السيد طارق بن إبراهيم، ممثل “Hope & Joy”، عن فخره بتنظيم هذا الحدث، مؤكدًا أنه سيكون بداية تقليد سنوي فاخر يليق بمكانة المملكة ويدعم صناعة الأزياء على المستويين الإقليمي والعالمي.