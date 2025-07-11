رانيا يوسف تشارك في بطولة “ابن مين فيهم” مع بيومي فؤاد وليلى علوي

القاهرة - محمد ابراهيم - رانيا يوسف بين الكوميديا والتشويق.. حضور مكثف في السينما والدراما

تواصل الفنانة رانيا يوسف تنويع اختياراتها الفنية، حيث تشارك حاليًا في بطولة فيلم “ابن مين فيهم” إلى جانب النجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي، وقد انطلق تصوير الفيلم مؤخرًا، وانضم إليه الفنان الشاب عصام السيد، مع الاستعداد للإعلان عن عدد من ضيوف الشرف خلال الفترة المقبلة. وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي.

بالتوازي، تستعد رانيا أيضًا لتصوير مسلسل جديد بعنوان “لينك”، تشارك في بطولته مع الفنان سيد رجب، ويكتبه محمد جلال، ويخرجه محمد حماقي، ومن المتوقع انطلاق تصويره قريبًا بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية.

وشهد موسم رمضان الماضي تألق رانيا يوسف في ثلاث مسلسلات دفعة واحدة من نوعية الـ15 حلقة، حيث ظهرت أولًا في مسلسل “أهل الخطايا” إلى جانب جمال سليمان وسوسن بدر، ثم في مسلسل “جريمة منتصف الليل” مع أحمد عبد العزيز وملك قورة، وأخيرًا في مسلسل “نصف الشعب اسمه محمد” مع عصام عمر ومايان السيد، في تجربة أثبتت فيها قدرتها على التنقل بين ألوان درامية متعددة بثبات ومرونة.

بهذا النشاط الفني المتواصل، تؤكد رانيا يوسف حضورها المتجدد على الساحة، وتثبت حرصها على اختيار أعمال متنوعة تجمع بين الكوميديا والتشويق والدراما الاجتماعية.