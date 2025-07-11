نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مهرجان عمّان... منذر رياحنة يرفع راية الفن الملتزم ويظفر بجائزتي الجمهور ولجنة التحكيم عن فيلم إلى أرض مجهولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز جديد يضاف إلى رصيده الفني والإنساني، حصد الفنان الأردني منذر رياحنة جائزتي الجمهور ولجنة التحكيم عن مشاركته المؤثرة في فيلم "إلى أرض مجهولة"، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي، الفيلم الذي يتناول قضية اللاجئين الفلسطينيين في أوروبا، شكّل صدمة وجدانية للمشاهد، لما يحمله من صدق الطرح وقوة الأداء العالي.

الجمهور صفق طويلًا، والنقاد أجمعوا على أن ما قدمه رياحنة لا يُقاس بالتمثيل وحده، بل هو موقف وطني وإنساني، يعكس التزامه الدائم بالقضية الفلسطينية التي لطالما كانت محورًا أساسيًا في اختياراته الفنية.

منذر رياحنة، الذي عُرف بمواقفه الصريحة والداعمة لفلسطين، يواصل بهذا الفيلم مسيرته الفنية التي توازن بين الحرفة والإحساس، وبين الإبداع والرسالة. لم تكن الجائزة مفاجئة، بل استحقاقًا لفنان يقدّم الفن بضمير، ويرى في السينما أداة لتغيير الوعي لا مجرّد عرض.

آخر أعمال منذر ريحانه:

ويذكر أن يعرض حاليًا للنجم منذر ريحانة مسلسل سيوف العرب، والذي يحقق نجاحًا كبيرًا في الدول العربية، من إنتاج تلفزيون قطر واخراج سامر جبر ومن بطولة سلوم حداد وباسم ياخور وجمال سليمان ونخبة من نجوم الوطن العربي.

كما عرض له في رمضان مسلسل حكيم باشا،ويشارك في البطولة بجانب منذر مصطفي شعبان ومجموعة من النجوم، أبرزهم دينا فؤاد،سهر الصايغ، رياض الخولي،محمد نجاتي، ميدو عادل،أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت، والمسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.