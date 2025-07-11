نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. حفل آمال ماهر ووليد توفيق في مهرجان مراسي" ليالي مراسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة آمال ماهر، والنجم اللبناني وليد توفيق، لإحياء الليلة الثانية من حفلات مهرجان مراسي "ليالي مراسي" والذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر، مساء غدًا السبت.



وسبق وروج الفنان وليد توفيق، لحفله في مهرجان ليالي مراسي، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلًا: وصلت إلى مطار مصر الحبيبة.. استنوني يوم 12 القادم في مراسي.. في حفل جماهيري مع المطربة الكبيرة آمال ماهر.

وكان النجمات رامي صبري وبهاء سلطان قد افتتحان مهرجان مراسي "ليالي مراسي" وذلك وسط حفاوة كبيرة من الجمهور حيث قدموا عددًا كبيرا من أغانيهم التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

مهرجان مراسي “ليالي مراس”

ويذكر أن مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية ويجمع به أكبر وأهم نجوم الفن والمطربين في الوسط الفني، سواء في مصر أو الوطن العربي، حيث يشارك في حفلات المهرجان باقة من النجوم، الذين يحظون بجماهيرية كبرى من المتابعين، والمحبين الذين يحرصون على التواجد في حفلات هؤلاء النجوم.