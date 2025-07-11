بعد وفاته.. محطات فنية هامة في حياة سامح عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا المخرج سامح عبد العزيز أمس الخميس الموافق 10 يوليو، عن عمر يناهز الـ 49 عامًا، داخل أحد المستشفيات بمنطقة أكتوبر، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وتم تُشيَّع جنازته عصر أمس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر الأسرة بمحافظة السويس.

ومن المقرر أن تستقبل أسرة سامح عبدالعزيز عزاءه يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو، داخل مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وتحديدًا في قاعتي الروضة والكوثر.

سامح عبد العزيز

مشوار سامح عبد العزيز الفني

تخرج من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، وبدأ كمخرج برامج تلفزيونية، اتجه إلى الإخراج السينمائي عام 2005 وأول أفلامه "درس خصوصي" بطولة الفنان محمد عطية.



أبرز المحطات الفنية في حياة سامح عبد العزيز

ومن أبرز اعمال سامح عبد العزيز السينمائية كانت: فيلم الفرح، كباريه، حلاوة روح، حملة فريزر، صرخة نملة، أبو شنب، الليلة الكبيرة، تماسيح النيل، الدشاش.



ومن أبرز أعماله الدرامية كانت، مسلسل رمضان كريم، خيانة عهد، زي الشمس، أرض النفاق، حرب أهلية، بين السريات.