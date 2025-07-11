المخرج أحمد الجندي يكشف كواليس اختيار رحمة أحمد في الكبير..وخلاف سلام وبيومي فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم - حل المخرج أحمد الجندي، ضيف زهرة رامي في برنامج "إنرجي بلس"، على المنصات المختلفة لراديو إنرجي 92.1.

تحدث الجندي عن مسلسل "موضوع عائلي"، وقال: "كان نفسي أقدم عمل اجتماعي يسلط الضوء على أمور افتقدنها في بيوتنا، مثل التجمعات العائلية الخاصة بيوم الجمعة كانت من الأمور الهامة داخل كل أسرة، ولذلك أردت إعادة الاهتمام بها ولكن كان الأجمل في الأمر هي ردود الفعل التي جاءت على العمل بشكل عام وإنه حقق الهدف".

اكتشاف رحمة احمد



عن اكتشاف رحمة احمد وتقديمها دور مربوحة في مسلسل الكبير أوي، قال الجندي: "بعد اعتذار دنيا سمير غانم عن استكمال المسلسل، كان من الضروي التفكير في فنانة تقدم الدور وقررنا يكون وجه جديد، لأن الناس دائمًا هتعمل مقارنة"، وأكمل: "جاءت ترشيحات متعددة لرحمة أحمد بعد تقديمها العرض المسرحي ديجافو، وبعد 10 دقائق من المقابلة معها قررنا أن تكون هي من سيقدم الكبير أوي مع أحمد مكي بدلًا من دنيا سمير غانم"، وعن مشهد ليلة الزفاف، قال: "قمنا بتصوير المشهد خلال يوم كامل والتحضير له".

مسلسل عايشة الدور

بالحديث عن مسلسل "عايشة الدور" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وتقديمه لأكر من وجه جديد، قال: "أن المواهب الجديدة يكون لديها شغف كبير في تقديم أفضل ما لديهم"، وعن انتقادات أبناء الفنانين، قال: "الناس لا تقدر الإحباط الذي قد يتعرض له هؤلاء الشباب من مثل تلك الانتقادات، ولكن يجب الحكم على الموهبة بشكل مختلف، الشخص هيكمل في الطريق لو لديه قبول وشطارة على الشاشة".

وبسؤاله عن عدم التعاون مع شقيقته الفنانة مريم الجندي، قال: "الفرص التي قد أقدمها لشقيقتي تضرها بدلًا من أن تفيدها خاصة في ظل السوشيال ميديا، خاصة أن الفرحة بالنجاح بعيدًا عن وجودي أمر أفضل بكثير ".

وكشف المخرج أحمد الجندي عن تأثير الخلاف الذي وقع في وقت سابق بين الفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام بعد اعتذار الأخير عن تقديم مسرحية في السعودية أثناء قصف غزة، وقال إنه فصل بين الاثنين في كواليس تصوير مسلسل الكبير أوي مشيرا إلى أن الأزمة تضخمت بسبب التعليقات السلبية والسوشيال ميديا وغيرها من الأسباب.

وأشار إلى أنه شخصيا حزن لهذا الخلاف بسبب قرب العلاقات بينهم جميعا موضحا أن كلا منهما كان له الحق وعليه خطأ وأعترف لهما بذلك، ووصف الجندي علاقته بالفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام على أنهما أسرة متأثرا بنتيجة هذا الخلاف الذي تفاقم بشكل كبير.

