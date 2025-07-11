تعرف على موعد ومكان عزاء المخرج سامح عبدالعزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا المخرج سامح عبدالعزيز أمس الخميس الموافق 10 يوليو، عن عمر يناهز الـ 49 عامًا، داخل أحد المستشفيات بمنطقة أكتوبر، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.



ومن المقرر أن تستقبل أسرة سامح عبدالعزيز عزاءه يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو، داخل مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وتحديدًا في قاعتي الروضة والكوثر.

سامح عبدالعزيز

تفاصيل جنازة سامح عبد العزيز

رحل عن عالمنا صباح أمس المخرج سامح عبد العزيز داخل أحد المستشفيات الكبرى بمنطقة أكتوبر، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة في الأيام الماضية.

وتم تُشيَّع جنازته عصر أمس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر الأسرة بمحافظة السويس.

وكان الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أعلن خبر الوفاة عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلًا: "رحيل المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا بمسجد الشرطة زايد".

وفي وقت سابق، كان أشرف زكي يتابع عن كثب الحالة الصحية للمخرج الراحل، وحرص على طمأنة محبيه، كما طالب بعدم زيارته التزامًا برغبة الأسرة.