سر تصدر ثراء جبيل تريند "جوجل".. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ثراء جبيل تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن حملها في مولودها الأول منذ أيام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما جعلها تعتذر عن أى ارتباطات فنية أو أى تعاقدات خلال الفترة المقبلة.

احدث اعمال ثراء جبيل



ومن ناحية اخري، شاركت ثراء جبيل في مسلسل "لام شمسية" تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل.







اخر اعمال ثراء جبيل



وكان اخر اعمال ثراء جبيل هو فيلم تاني تاني الذي انطلق في دور العرض مايو الماضى، وهو بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي