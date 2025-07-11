نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة طرح ديو تامر حسني ومحمد منير.. روتانا تثير التساؤلات بتلميح غامض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشعلت الصفحة الرسمية لقناة "روتانا للصوتيات والمرئيات" حالة من الجدل والتشويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها تلميحًا مثيرًا حول تعاون غنائي يجمع بين الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني.

ونشرت القناة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تدوينة جاء فيها: "تخيلتوا يجتمع الكينج و#نجم_الجيل في عمل؟"، في إشارة إلى عمل غنائي مشترك بين النجمين، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، مكتفية بإثارة فضول الجمهور.

وكان الفنان تامر حسني قد تحدث عن هذا التعاون في تصريحات سابقة خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، مؤكّدًا: "عامل ديو غنائي مع محمد منير وإن شاء الله هينزل قريب"، لكنه لم يُحدد موعد الطرح الرسمي بعد.

ويترقّب الجمهور موعد طرح الديو فهل نشهد قريبًا واحدة من أقوى المفاجآت الفنية لهذا العام ضمن ألبوم لينا ميعاد لـ تامر حسني أم سيكون خارج الألبوم .



تفاصيل ألبوم لينا ميعاد



سبق وطرح تامر حسني أول 3 أغاني من ألبوم "لينا ميعاد "، كانت الأولى "المقص" وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت لتامر حسني ويشاركه في الغناء رضا البحراوي، وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع عمرو الخضري، والأغنية الثانية "ملكة جمال الكون" وهو الديوتو الذي يجمعه بالشامي والأغنية من كلمات الشامي وتامر حسني وألحان تامر حسني وتجمع بين اللهجة المصرية والسورية، بينما الأغنية الرابعة "حبيبي تقلان" وهى أغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله الموزع المصري العالمي.

أحدث أعمال تامر حسني



ويعرض لتامر حسني حاليًا فيلم ريستارت بجميع دور العرض، وتدور الأحداث حول "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، ويحلم بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا، لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح، لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.