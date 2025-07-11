نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العند" يعيد أحمد حاتم للدراما.. ويبدأ التصوير في أغسطس بمشاركة مرام علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "



يستعد الفنان أحمد حاتم للعودة إلى الساحة الدرامية من جديد من خلال مسلسل "العند"، الذي يواصل التحضيرات له حاليًا، تمهيدًا لانطلاق التصوير مطلع شهر أغسطس المقبل. ويأتي العمل بعد النجاح الذي حققه في موسم رمضان الماضي بمسلسل "إخواتي" مع النجمتين روبي ونيللي كريم.

وتشاركه البطولة النسائية في المسلسل الجديد النجمة اللبنانية مرام علي، في أول تعاون بينهما.



آخر أعمال أحمد حاتم



آخر أعمال أحمد حاتم المعروضة كان فيلم “عاشق”، حيث جسّد شخصية طبيب يعالج حالات الإدمان، ويقع في حب فتاة (تجسدها أسماء أبو اليزيد) تعاني من أزمات متعلقة بالإدمان، في إطار رومانسي إنساني، ويُعد هذا التعاون بين حاتم وأسماء ثالث تعاون سينمائي بينهما، بعد مشاركتهما في فيلم الخيال العلمي “موسى”، حيث يخترع البطل روبوتًا ليؤنس وحدته، وفيلم “قمر 14”، الذي تناول مجموعة من العلاقات العاطفية المتشابكة تحت ضوء القمر ليلة 14، في إسقاط رمزي على الحب والمجتمع.



اخر اعمال أحمد حاتم الدرامية

وكان اخر اعمال أحمد حاتم هو ظهور كضيف شرف فى رمضان 2025 بمسلسل إخواتي، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، حول 4 شقيقات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وهن مترابطات وعلاقتهن جيدة، ولكن تحدث مفاجأة تقلب مجرى الأحداث وتسبب أزمات بينهن، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، وعلي صبحي، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

نبذة عن أحمد حاتم

أحمد حاتم هو أحد أبرز نجوم جيله، بدأ مسيرته الفنية عام 2006 من خلال فيلم “أوقات فراغ”، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا وعرّف الجمهور بموهبته. منذ ذلك الحين، قدّم العديد من الأدوار المتنوعة في السينما والدراما التلفزيونية، وتميّز بأداء رومانسي عذب، وحرص على التنقل بين الأنواع الفنية المختلفة، مما جعله من الوجوه المحببة لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.