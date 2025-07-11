المخرج أحمد الجندي يكشف تأثير الخلاف بين بيومي فؤاد ومحمد سلام على تصوير "الكبير أوي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل المخرج أحمد الجندي ضيفا على زهرة رامي في برنامج إنرجي بلس المذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1 للحديث عن أعماله الفنية الناجحة.

كشف المخرج أحمد الجندي عن تأثير الخلاف الذي وقع في وقت سابق بين الفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام بعد اعتذار الأخير عن تقديم مسرحية في السعودية أثناء قصف غزة.

وقال المخرج أحمد الجندي في تصريحات لراديو إنرجي، إنه فصل بين الاثنين في كواليس تصوير مسلسل الكبير أوي مشيرا إلى أن الأزمة تضخمت بسبب التعليقات السلبية والسوشيال ميديا وغيرها من الأسباب.



وأشار المخرج أحمد الجندي إلى أنه شخصيا حزن لهذا الخلاف بسبب قرب العلاقات بينهم جميعا موضحا أن كلا منهما كان له الحق وعليه خطأ وأعترف لهما بذلك.



ووصف المخرج أحمد الجندي علاقته بالفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام على أنهما أسرة متأثرا بنتيجة هذا الخلاف الذي تفاقم بشكل كبير.