نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالات صيفية.. منة عرفة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشعلت الفنانة منة عرفة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما شاركت مجموعة من صور إجازتها الصيفية.

أحدث ظهور لـ منة عرفة

وظهرت منة عرفة في الصور بإطلالات مختلفة، وظهرت في بعض الصور على الشاطئ، وكتبت في التعليق على صورها: "أنا أفضل في الصيف.

اخر اعمال منة عرفة

وكانت منة عرفة شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله وبسنت شوقي ومحمود ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

كما شاركت أيضا في مسلسل "جوما" بطولة عدد من الفنانين منهم ميرفت أمين، ريم البارودي، محمود عبد المغني، منة فضالي، فراس سعيد، محمد مهران وآخرون، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

آخر أفلام منة عرفة

بينما كان آخر أفلام منة عرفة هو فيلم "أسود ملون"، بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ورنا رئيس، ومحمد كيلاني، وعصام صاصا، وميس حمدان، وإبرام سمير، ومحمود حافظ، وصبا الرافعي، وطاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي، وإنتاج شركة كينوز فيلم.

قصة فيلم "أسود ملون"

وتدور أحداث العمل حول منظمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية للتخلص من أزمتها، وبظهور شاب في حياتها، تنقلب الأمور رأسًا على عقب.