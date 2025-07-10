بهذه الطريقه.. هاجر أحمد تحتفل بـ عيد ميلاد ابنتها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة هاجر أحمد علي مشاركة جمهورها عبر حسابها بموقع إنستجرام مجموعه من صور حفل عيد ميلاد ابنتها.

هاجر أحمد تحتفل بـ عيد ميلاد ابنتها

وكتبت هاجر رسالة مليئة بالحب: “ إلى أميرتي الغالية، أسأل الله أن يكون عامك الجديد ومستقبلك دائمًا على قدر اسمك، وأن يكون نصيبك من الحياة غاليًا كغلاك، مباركًا كضحكتك، دافئًا كحضنك، نقيًّا كقلبك".

إطلاله هاجر أحمد

وظهرت هاجر احمد برفقه ابنتها وزوجها، وارتدت فستان علي شكل سمكه وتركت شعرها منسدلا، وارتدت ابنتها مثلها.

آخر أعمال هاجر أحمد

وكان آخر أعمال هاجر أحمد هو مسلسل “المعلم” من بطولة مصطفى شعبان إلى جانب نجوم أخرين أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

وايضا شاركت في فيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد فراج، محمد ممدوح،مصطفى فهمي، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، بسنت شوقي، صبري فواز، رشوان توفيق، هاجر أحمد، أحمدوفيق،والفنان الراحل جميل برسوم، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي بروداكشن)،وإخراج عمرو عرفة.