إيهاب توفيق يطرح أحدث أغنياته "حد شافنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان إيهاب توفيق، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "حد شافنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

تفاصيل أغنية "حد شافنا"

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتأتي ضمن سلسلة من الإصدارات الغنائية التي يستعد توفيق لطرحها خلال الفترة المقبلة.

إيهاب توفيق يروج لـ أحدث أعماله

سبق، نشر إيهاب توفيق البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه على إنستجرام، حيث كتب معلقًا: 'استنوا أغنيتي الجديدة حد شافنا يوم الأربع الساعة 3 بتوقيت مصر'.

آخر أعمال إيهاب توفيق

وكان آخر أعمال إيهاب توفيق هي اغنيه تحمل اسم "سيبك من قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير، وايضا ظهر إيهاب توفيق في مسلسل عايشة الدور، بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

يعد إيهاب توفيق أحد أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، حيث قدم خلال مسيرته الغنائية عشرات الأغاني التي حققت نجاحات واسعة وتصدرت قوائم الأغاني في فترة التسعينيات والألفية، ويحرص إيهاب على تقديم أعمال موسيقية متنوعة بين الطابع الطربي والرومانسي.