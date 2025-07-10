في ذكرى راعي الجيل.. تعرف على زيجات سامي العدل وآخر أعماله

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الخميس 10 يوليو، ذكرى رحيل سامي العدل، أحد أبرز الوجوه التي تركت بصمة كبيرة في وجدان المشاهد المصري والعربي، تنقل بين أدوار الشر والخير بسلاسة، ووصفه زملائه وتلاميذه بلقب راعي الجيل، لحبه لمساعدة السكن، لم يقتصر عطاؤه على التمثيل، فقد أسس في عام 1987 شركة "العدل جروب" التي أصبحت واحدة من أهم شركات الإنتاج الفني في مصر.

زيجات سامي العدل

تزوج سامي العدل 3 مرات؛ الأولى من الفنانة عفاف رشاد، وانفصلا سريعًا، ثم ارتبط بالفنانة نادية شكري وأنجب منها ابنته "رشا"، قبل أن تنتهي علاقتهما بعد عدة مرات من الانفصال والعودة، ثم تزوج من الفنانة ماجدة نور الدين، وأنجب منها ولدين هما "أحمد" و"خالد".

حياة سامي العدل

ولد سامي العدل في الثاني من نوفمبر عام 1946 بقرية كفر عبد المؤمن بمحافظة الدقهلية، وتخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية، لتبدأ انطلاقته الفنية في بداية السبعينيات، بدأ العدل رحلته الفنية بأدوار صغيرة في المسرح والسينما، شارك أشقائه جمال ومحمد ومدحت، في تأسيس شركة العدل جروب، ومن أبرز أفلامه: كلمة شرف، أمريكا شيكا بيكا، حرب الفراولة، إشارة مرور، هستيريا، أحلى الأوقات، بلطية العايمة، والديلر، تألق في أعمال حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا مثل: حديث الصباح والمساء، ريا وسكينة، الداعية، حكاية حياة، بين السرايات، لقب بـ راعي الجيل بسبب دعمه المستمر للعديد من النجوم في بدايتهم، فيما كانت أبواب سامي العدل مفتوحة لكل المواهب، أما علاقاته بزملائه فكانت استثنائية.

آخر أعمال سامي العدل

وكان آخر أعمال سامي العدل مسلسل حارة اليهود، الذي لم يستطع إنهاء مشاهده فيه بسبب دخوله المفاجئ للمستشفى، مما جعل المخرج يحذف مشاهده المتبقية.

مرض وموت سامي العدل

وفي 2015، تدهورت حالته الصحية بعد أزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة نصر، ولم تمض إلا ساعات قليلة، حتى أعلنت عائلة سامي العدل عن رحيله، ليصيب الجميع سواء جمهوره أو زملائه بحالة صدمة.