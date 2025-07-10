خريطة رأس السنة.. محمد ممدوح وريهام عبدالغفور يجتمعان في فيلم جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - يجتمع الثنائي محمد ممدوح وريهام عبد الغفور في عمل فني جديد يحمل اسم خريطة رأس السنة، والإخراج لأحمد حمدي ومن المقرر بدء تصويره قريبًا.

أعمال محمد ممدوح وريهام عبد الغفور

اجتمع الثنائي في عدة أعمال فنية آخرهم مسلسل رشيد (2023)، وايضا مسلسل "لا تطفئ الشمس"، مسلسل "جراند أوتيل"، مسلسل "الهرشة السابعة".

أحدث أعمال ريهام عبدالغفور

وتنتظر ريهام عبدالغفور عرض مسلسلها الجديد كتالوج، يوم 17 يوليو الجاري، بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد،، أحمد عصام السيد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، وريتال عبد العزيز، تأليف أيمن وتار ومن إخراج وليد الحلفاوي وإنتاج أحمد الجنايني.

أحدث أعمال محمد ممدوح

وينتظر ممدوح عرض فيلم روكي الغلابة، في يوليو الجاري، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، والفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس، تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.