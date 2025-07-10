1 أغسطس.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في العلمين

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان عمرو دياب لـ إحياء حفلا غنائيا يوم 1 أغسطس، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الدولي

تفاصيل حفل عمرو دياب بمهرجان العلمين

ومن المقرر ان يقدم عمرو دياب خلال حفله مجموعه من اغانيه القديمه والجديدة، ويعد الحفل من أكثر الحفلات المنتظرة في موسم صيف 2025.

أسعار تذاكر عمرو دياب في العلمين

وانقسمت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب إلى 6 فئات تبدأ من 1000 جنيه للفئة العادية، ثم 2000 جنيه للفئة الأقرب للمسرح، و10،000 جنيه للصفوف الأمامية، و75،000 جنيه لطاولة 5 أفراد، 150،000 جنيه لطاولة 8 أفراد تطل على المسرح مباشرة.

فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الدولي

وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الدولي في الفترة من 18 يوليو حتى 29 أغسطس، ويُعد المهرجان من أهم الأحداث الترفيهية في مصر والعالم العربي، حيث يجمع نخبة من نجوم الفن والطرب، من بين أبرز المشاركين هذا العام:(عمرو دياب: بحفل ضخم يوم 1 أغسطس في U-Arena، تامر حسني: يحيي أول حفلاته يوم 21 يوليو، مجموعة من كبار النجوم العرب والدوليين).

آخر أعمال عمرو دياب

وكان آخر أعمال عمرو دياب هو ألبوم ابتدينا الذي طرحه خلال الأيام الماضية، حيث احتل الثلاث مراكز الأولى بأغاني خطفوني وماليش بديل وما تقلقش، وأغنية خطفوني، كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أسامة الهندي، أما أغنية ماليش بديل، كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، توزيع عادل حقي، وأغنية ما تقلقش، كلمات وألحان عزيز الشافعي.