نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي الشامل: قدمت شخصية "رينجو" في "حرب الجبالي" بعفوية بعيدًا عن المبالغة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان علي الشامل، عن سعادته بردود الفعل الإيجابية حول شخصية "رينجو" في مسلسل "حرب الجبالي"، مؤكدًا أنه قدّم الدور بعفوية بعيدًا عن المبالغة، معقبًا: "لم أتعامل مع "رينجو" كمجرّد بلطجي، بل كشخص لديه دوافع إنسانية، وأشكر الجمهور على هذا القبول.

وعن كيمياء العمل مع زملائه، أشار "الشامل"، إلى انسجام كبير بينه وبين عدد من النجوم، منهم الفنان أحمد رزق في مسلسل "حرب الجبالي"، وأحمد عبدالعزيز في "فهد البطل"، وخالد سرحان في "منتهي الصلاحية"، معتبرًا أن تأثيره الدرامي مع الفنان عبدالعزيز كان الأبرز، قائلًا: "العمل الصعيدي من أقرب الأنواع لقلبي، ودوري في "فهد البطل" أضاف لي كثيرًا على المستوى الفني".

وعن تكريمه مؤخرًا عن دور "عبود" في مسلسل "فهد البطل"، عبّر الشامل عن امتنانه، ووجّه التحية لفريق العمل قائلًا: "أنا كنت جزءًا صغيرًا من فريق كبير، والتكريم الحقيقي هو لكل صُنّاع العمل".

وفي سياق آخر، كشف عن مشاركته في الفيلم السينمائي الجديد "فرقة موت"، والذي يتم تصويره في عدد من الدول الأوروبية ومنها المجر، ويجمعه بكوكبة من النجوم، تحت إدارة المخرج أحمد علاء، مؤكدًا أن التجربة تسير بشكل احترافي، والفيلم يتناول فترة تاريخية تتطلب بيئة تصوير خاصة.

وعن توقعاته للدور، قال: "أتمنى أن يكون هذا الفيلم نقلة مهمة في مسيرتي، وأؤمن أن الإخلاص في العمل، إلى جانب دعاء الأم، هو مفتاح كل نجاح".

أما عن مشاركته في مسلسل "ظروف غامضة" مع الفنان أمير كرارة، أوضح أن التصوير لم يكتمل بعد، مشيرًا إلى أن المسلسل مكون من 10 حلقات وسيُعرض عبر المنصات الرقمية، وهو عمل مختلف يأمل أن ينال إعجاب الجمهور، مختتمًا حديثه بالتعليق على دوره في مسلسل "منتهي الصلاحية"، قائلًا: أعتقد أن العمل لم يُعرض بالشكل الذي يستحقه، وربما يُنصف إذا أُعيد عبر المنصات، أما عن التعاون مع خالد سرحان فقد كان مميزًا للغاية، وسعيد بالعمل معه مجددًا بعد "قيد عائلي".