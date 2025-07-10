نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين الخطيب للأزواج في المصيف: "خد العيال وادي للأم فرصة تنام وترتاح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّهت الإعلامية ياسمين الخطيب، خلال حلقة جديدة من برنامجها "مساء الياسمين" المذاع عبر قناة الشمس، رسالة صريحة ومباشرة للرجال المتزوجين، خاصة خلال فترة الإجازات الصيفية، داعية إياهم لمراعاة الضغوط التي تعيشها الأمهات، لا سيما مع وجود الأطفال في "الساحل".

وقالت ياسمين الخطيب: "رسالتي للرجالة المتجوزين، اللي معاهم أطفال.. الساحل بالنسبة للأم غالبًا بيكون الساحل الشرير، مش الساحل الشمالي! لأن أقصى طموح الأم هناك إنها تنام كويس".

وأضافت ياسمين الخطيب، بنبرة تمزج بين الجدية والسخرية: "يقال إن الساحل اتسمى الساحل الساحر لأنه بيسحر الأمهات! وأنا مش بدي نصايح للمتجوزين، لكن أنا عارفة كويس معاناة الأمهات".

وتابعت ياسمين: "خليك لطيف معاها، ساعدها وخد العيال معاك.. رفقًا بالأمهات في الساحل، ورفقًا بيهم حتى في عنوان الرحلة".

واختتمت الخطيب حديثها برسالة إنسانية بامتياز، تؤكد من خلالها على أهمية الدعم النفسي والمعنوي للأم، خاصة في فترات الراحة التي قد تتحول بالنسبة لها إلى ضغط مضاعف.