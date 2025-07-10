بإطلالة صيفية جريئة.. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة نرمين الفقي علي مشاركة جمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام مجموعه من الصور لـ أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ نرمين الفقي

وظهرت نرمين الفقي في الصور بإطلالة صيفية جريئه مكونه من تيشيرت قط وشورت من القماش المريح، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

أحدث أعمال نرمين الفقي

ومن ناحية اخري، تشارك نرمين الفقي في مسلسل "بعد النهاية" عبارة عن 15 حلقة وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي تشويقي وهو من تأليف فداء الشندويلي بطولة نرمين الفقي، ريهام سعيد، هالة فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، صبري عبدالمنعم وظهور متميز للنجم تامر عبدالمنعم ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

اخر اعمال نرمين الفقي

وكان مسلسل "محارب" اخر اعمال نرمين الفقي، وهو من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

قصة مسلسل محارب

ودارت أحداث مسلسل إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة، حول الشاب محارب (حسن الرداد) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة القاهرة، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة محارب في حادث سيارة، ويجد نفسه متورطًا فى العديد من القضايا حتى يتنازل عن البلاغ الذى قدمته ضد الشاب الذى صدم والدته بالسيارة.