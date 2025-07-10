نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور.. نانسي عجرم تتألق بفستان أزرق لامع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة نانسي عجرم قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت مجموعه من الصور لـ أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ نانسي عجرم

وأطلت نانسي عجرم بفستان أزرق لامع لفت الأنظار بأناقته، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، ووضعت لمسات بسيطة من المكياج.

اخر حفلات نانسي عجرم

سبق، واحيت نانسي عجرم حفلا غنائيا في لندن، على مسرح "رويال ألبرت هول"، كما تألقت مؤخرا في حفلها الغنائي ضمن فعاليات مهرجان "موازين" الدولي في المغرب وخلال الحفل حملت نانسي القميص المغربي، وكذلك كرة قدم، ووقعت على قميص المنتخب المغربي، معربةً عن سعادتها بالتوقيع على القميص.

أحدث اغاني نانسي عجرم

ومن ناحية اخري، انتهت نانسي مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة لم يُعلن عن اسمها بعد، كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع طارق مدكور.

آخر أعمال نانسي عجرم

وكانت آخر أعمال نانسي عجرم هي أغنية طول عمري نجمة عبر إحدى المنصات الموسيقية، كلمات هاني عبدالكريم، ألحان الراحل محمد رحيم، وتوزيع ألكسندر مسيكيان وتُعد هذه الأغنية آخر ما لحّنه الموسيقار الراحل، وتقول كلماتها: "تلاقيك بتسهر عايش حياتك.. ولا حتى فيا بتفكر.. تلاقيك بتحكي عني لصحابك.. عن إني بعدك مش هقدر".