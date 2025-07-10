15 يوليو.. مؤتمر صحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري بسينما الهناجر

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أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وتنظيم وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، يُعقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصريةتحت رعاية وتنظيم وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، يُعقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ينظم المؤتمر رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان المخرج عادل عبده، ويشهد حضور نخبة من المسرحيين وصنّاع الفن، إلى جانب السيناريست والمخرج نادر صلاح الدين، عضو اللجنة العليا للمهرجان، وعدد من رؤساء اللجان النوعية والنقاد والإعلاميين.

ويتضمن المؤتمر الاحتفاء بالنصوص الفائزة في مسابقة التأليف المسرحي خلال الدورتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من عمر المهرجان، بحضور مؤلفي هذه النصوص الذين أسهموا في إثراء المشهد المسرحي بنصوص تنبض بالتجريب والرؤية، ليؤكد المهرجان دعمه الدائم للمبدعين في مجال الكتابة المسرحية.

أبرز ملامح الدورة:

ومن المنتظر أيضًا أن يتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف أبرز ملامح الدورة الجديدة، وخطتها الفنية والإدارية، والفعاليات المصاحبة، بالإضافة إلى استعراض المحافظات التي ستشملها عروض هذا العام، في ظل استمرار شعار الدورة: "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، الذي يعكس توجه الدولة لمد جسور الثقافة إلى جميع أنحاء الجمهورية

ويؤكد المهرجان في هذا السياق أن الدورة الثامنة عشرة ستُقام في الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس 2025، وتتوزع فعالياتها بين القاهرة وعدد من المحافظات، في سابقة تهدف إلى توسيع رقعة التلقي والاحتفاء بالمنتج المسرحي المصري في كل مكان.

عن مهرجان المسرح القومي:

ويدعو المهرجان القومي للمسرح المصري جميع الصحفيين والنقاد والمؤسسات الإعلامية إلى حضور المؤتمر وتسجيل المشاركة في تغطية فعاليات الدورة المقبلة، بما يتيح التفاعل مع الفنانين والضيوف وفرق العروض، ويُسهم في إيصال رسائل المهرجان إلى جمهور أوسع، تأكيدًا على أن المسرح يظل ركيزة أساسية في وجدان هذا الوطن.