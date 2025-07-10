افتتاح مهرجان قسم المسرح الدولي بالإسكندرية في دورته الـ 18

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق منذ قليل حفل افتتاح الدورة الثامنة عشر من مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة، الذي ينظمه قسم المسرح بكلية الآداب، علي خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، حيث يقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.



تضم اللجنة العليا للمهرجان نخبة من الأكاديميين والفنانين المتخصصين في مجال المسرح، وهم الدكتور هاني خميس، عميد كلية الآداب والرئيس الشرفي للمهرجان، الدكتور هاني أبو الحسن، الدكتور أحمد صقر، الدكتورة منال فودة، رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت، مدير المهرجان والدكتور طارق عبد المنعم.

تعد هذه الدورة من المهرجان أول دورة دولية تنطلق فيها فعاليات المهرجان نحو العالمية، بمشاركة فرق من دول عربية وأجنبية من إيطاليا، اسبانيا، اليونان، الإمارات العربية المتحدة والأردن وتنقسم مسابقات دورة هذا العام لمحورين «العروض الطويلة والعروض القصيرة»، وتقدم للمشاركة في دورة هذا العام 105 عرض مسرحي من داخل مصر وخارجها في محور العروض الطويلة تم اختيار 10 عروض منهم للمشاركة، و65 عرض في محور العروض القصيرة تم اختيار 11 عرض منهم للمشاركة.