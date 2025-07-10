كاميليا ورد طرحت أغنية "دلعني".. عمل غنائي رومانسي

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد ترقب وانتظار، صدرت أحدث أغنيات النجمة كاميليا ورد بعنوان "دلعني" على طريقة الفيديو كليب، حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد.

جاءت أغنية "دلعني" باللهجة المصرية، وبقالب غنائي رومنسي ميكس تكنو وهاوس، وتناولت الحب والحنين بتركيبة أظهرت العشق الذي يسكن الأنثى ونظرتها لشريكها، وعكس اللحن تلك الحالة من خلال التوليفة الموسيقية التي تناغمت أيضًا مع التوزيع الموسيقي الذي شكل اضافة للأغنية.

صُورت أغنية "دلعني" في لبنان، حيث ظهرت كاميليا ورد بإطلالة مختلفة عن كليباتها السابقة، وظهرت بأكثر من ستايل، وجاء الكليب مفعمًا بالطاقة والحيوية من ناحية الألوان والاضاءة، وعكس الكليب حالة الحنين من خلال المشاهد التي جمعت الشريكين.

وكشفت كاميليا ورد عن أن أغنية "دلعني" تم اختيارها من بين عشرات الأغنيات التي عُرضت عليها، حيث جذبها النص واللحن القريب من القلب، مؤكدةً على أن الساحة الفنية تحتاج إلى هذا النوع من الالحان والكلمات القريبة من القلب.

وشددت كاميليا ورد على أنها كانت تبحث عن هذا النمط الغنائي لتقديمه للجمهور المتعطش لمثل هكذا أنماط غنائية وموسيقية، كاشفةً عن أن في جعبتها مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة والمختلقة من حيث اللحن والنصوص الغنائية.

أغنية "دلعني" من كلمات احمد حسن راؤول والحان احمد زعيم وتوزيع احمد المغربي وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.