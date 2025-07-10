فن ومشاهير

بالصور.. بحضور فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد ونجم المنتخب زيزو

0 نشر
0 تبليغ

  • بالصور.. بحضور فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد ونجم المنتخب زيزو 1/12
  • بالصور.. بحضور فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد ونجم المنتخب زيزو 2/12
  • بالصور.. بحضور فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد ونجم المنتخب زيزو 3/12
  • بالصور.. بحضور فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد ونجم المنتخب زيزو 4/12
  • بالصور.. بحضور فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد ونجم المنتخب زيزو 5/12
  • بالصور.. بحضور فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد ونجم المنتخب زيزو 6/12
  • بالصور.. بحضور فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد ونجم المنتخب زيزو 7/12
  • بالصور.. بحضور فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد ونجم المنتخب زيزو 8/12
  • بالصور.. بحضور فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد ونجم المنتخب زيزو 9/12
  • بالصور.. بحضور فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد ونجم المنتخب زيزو 10/12
  • بالصور.. بحضور فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد ونجم المنتخب زيزو 11/12
  • بالصور.. بحضور فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد ونجم المنتخب زيزو 12/12

القاهرة - محمد ابراهيم - في أجواء فنية مميزة، احتفل النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي بالعرض الخاص لفيلمهما الجديد “أحمد وأحمد”، الذي أُقيم مساء امس في ريل سينما – دبي، وسط حضور فني وإعلامي لافت.

 

وشهد العرض الخاص مشاركة عدد من نجوم المتواجدين في الإمارات من اجل مساندة اصدقائهم، أبرزهم فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد وسيد رجب والإعلامي الإماراتي أنس بوخش، إلى جانب حضور نجم منتخب مصر  أحمد سيد “زيزو”، الذي خطف الأضواء بتواجده ودعمه لأبطال الفيلم.

 

وشهدت السجادة الحمراء توافد عدد كبير من الإعلاميين ومحبي السينما، الذين حرصوا على التقاط الصور مع النجوم، وسط حالة من الحماس والترقب لانطلاقة الفيلم في صالات العرض.

 

فيلم “أحمد وأحمد” ينتمي إلى فئة الكوميديا والتشويق، ويجمع بين نجمي الشاشة أحمد السقا وأحمد فهمي لأول مرة في تجربة سينمائية مختلفة، يتوقع أن تحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في الوطن العربي.

72d7151b31.jpg
64a337672b.jpg
c619d3fd56.jpg
f3afc9ed00.jpg
6a8b3f47c1.jpg
3512b6554c.jpg
ca59bfbeee.jpg
0352943256.jpg
7eb8633fb7.jpg
e03b25a18d.jpg
a232b0380c.jpg
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا