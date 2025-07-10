بالصور.. بحضور فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد ونجم المنتخب زيزو

القاهرة - محمد ابراهيم - في أجواء فنية مميزة، احتفل النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي بالعرض الخاص لفيلمهما الجديد “أحمد وأحمد”، الذي أُقيم مساء امس في ريل سينما – دبي، وسط حضور فني وإعلامي لافت.

وشهد العرض الخاص مشاركة عدد من نجوم المتواجدين في الإمارات من اجل مساندة اصدقائهم، أبرزهم فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد وسيد رجب والإعلامي الإماراتي أنس بوخش، إلى جانب حضور نجم منتخب مصر أحمد سيد “زيزو”، الذي خطف الأضواء بتواجده ودعمه لأبطال الفيلم.

وشهدت السجادة الحمراء توافد عدد كبير من الإعلاميين ومحبي السينما، الذين حرصوا على التقاط الصور مع النجوم، وسط حالة من الحماس والترقب لانطلاقة الفيلم في صالات العرض.

فيلم “أحمد وأحمد” ينتمي إلى فئة الكوميديا والتشويق، ويجمع بين نجمي الشاشة أحمد السقا وأحمد فهمي لأول مرة في تجربة سينمائية مختلفة، يتوقع أن تحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في الوطن العربي.