نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها "قلبي ارتاح" كأول ألبوم بتقنية "دولبي أتموس" في الوطن العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت النجمة لطيفة أول دفعة من أغاني ألبومها الجديد "قلبي ارتاح" عبر كافة منصات الموسيقى وقناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وتضم الدفعة الأولى 4 أغاني، تمهيدا لطرح باقي الأغاني والتي يصل عددها إلى 14 أغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

تفاصيل الالبوم

ويعد ألبوم لطيفة "قلبي ارتاح" أول ألبوم بالوطن العربي مصنوع كاملا بـ تقنية "دولبي أتموس" وحصل على شهادة من "دولبي أتموس" العالمية، كأول ألبوم بالوطن العربي مصنوع بهذه التقنية التكنولوجية الحديثة، نظرا لتمسك لطيفة بالتطوير الدائم في أعمالها ومواكبة العصر.

وتضم الدفعة الأولى التي طرحتها لطيفة حتى الأن أغاني

- أغنية "قلبي ارتاح" كلمات حسام سعيد، وألحان مصطفى الشعيبي، وتوزيع محمد ياسر.

- أغنية "Sorry" كلمات مصطفى حدوته، وألحان أردني، وتوزيع كلوبكس.

- أغنية "هتقبلني" كلمات محمد شافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت.

- أغنية "معرفكش" كلمات مصطفى حدوته، وألحان وليد العطار، وتوزيع كلوبكس.

ولاقت الأغاني ردود فعل إيجابية لجمهور لطيفه، وتداولوا الأغاني عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" وسط إشادات كبيرة منذ اللحظة الأولى لطرح الأغاني.

وكانت لطيفة تصدرت تريند موقع X "تويتر سابقا" خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع طرح تيزر الأغاني الأولى من الألبوم.

الجدير بالذكر إن لطيفة ستسافر إلى تونس عقب طرح الألبوم، للغناء على مسرح قرطاج يوم 25 يوليو في عيد الجمهورية التونسية، وسط حضور جماهيري كثيف.