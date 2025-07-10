خروج جثمان المخرج سامح عبد العزيز من المستشفى

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع أزمة صحية مفاجئة، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا وبصمة لا تُنسى في السينما والدراما المصرية.

و خرج جثمان المخرج سامح عبد العزيز منذ قليل من المستشفى، لـ يتحرك إلى مسجد الشرطة استعدادًا لصلاة الجنازة.

موعد ومكان العزاء

أوضحت نقابة السينمائيين أن عزاء المخرج الراحل سيُقام يوم الأحد المقبل، حيث تستقبل أسرته وأعضاء النقابة واجب العزاء في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس داخل قاعتي الروضة والكوثر.

جدير بالذكر أن المخرج سامح عبد العزيز، قدم أول أفلامه السينمائية الطويلة عام ٢٠٠٥ من خلال فيلم "درس خصوصي" بطولة محمد عطية وهنا شيحة وحسن حسني، وواصل مسيرته السينمائية الناجحة من خلال تقديم مجموعة من أجل الأفلام منها كباريه، أسد وأربع قطط، الفرح، أحلام الفتى الطايش، حسن طيارة، أبو شنب، الليلة الكبيرة، الدشاش، وتيته رهيبة.

كما قدم سامح عبد العزيز باقة من المسلسلات الدرامية مع كوكبة من كبار النجوم منها مسلسلات بين السرايات، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده، جميلة، صدفة، رمضان كريم، يوتيرن، حرب أهلية، الحارة، فيفا أطاطا، زي الشمس، وأرض النفاق.