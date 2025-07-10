نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي تصل لمسجد الشرطة لتودع طليقها سامح عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ قليل، الفنانة روبي لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لحضور جنازة طليقها المخرج سامح عبد العزيز، وألقت نظرة الوداع عليه، قبل أداء صلاة الجنازة عليه، وظهرت وهي متأثرة، وتسيطر عليها ملامح الحزن والصدمة، لرحيله.

ورحل عن عالمنا المخرج سامح عبدالعزيز، صباح اليوم بعد صراع مع أزمة صحية مفاجئة، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا وبصمة لا تُنسى في السينما والدراما المصرية.



موعد ومكان العزاء

وأوضحت نقابة السينمائيين أن عزاء المخرج الراحل سيُقام يوم الأحد المقبل، حيث تستقبل أسرته وأعضاء النقابة واجب العزاء في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس داخل قاعتي الروضة والكوثر.

معلومات عن سامح عبد العزيز

جدير بالذكر أن المخرج سامح عبد العزيز، قدم أول أفلامه السينمائية الطويلة عام ٢٠٠٥ من خلال فيلم "درس خصوصي" بطولة محمد عطية وهنا شيحة وحسن حسني، وواصل مسيرته السينمائية الناجحة من خلال تقديم مجموعة من أجل الأفلام منها كباريه، أسد وأربع قطط، الفرح، أحلام الفتى الطايش، حسن طيارة، أبو شنب، الليلة الكبيرة، الدشاش، وتيته رهيبة.

كما قدم سامح عبد العزيز باقة من المسلسلات الدرامية مع كوكبة من كبار النجوم منها مسلسلات بين السرايات، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده، جميلة، صدفة، رمضان كريم، يوتيرن، حرب أهلية، الحارة، فيفا أطاطا، زي الشمس، وأرض النفاق.