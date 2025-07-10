نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل سامح عبد العزيز يُفجع الوسط الفني.. وأحمد السقا ينعاه بكلمات مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في وداع مؤلم لمخرج ترك بصمته المميزة على السينما والدراما المصرية، نعى النجم أحمد السقا المخرج الكبير سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع قصير ومفاجئ مع المرض.

وكتب السقا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "البقاء والدوام لله وحده.. المخرج سامح عبد العزيز في ذمة الله. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك. نسألكم الفاتحة والدعاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون."

تشييع الجثمان من مسجد الشرطة

من المقرر أن يُشيّع جثمان المخرج الراحل بعد صلاة العصر اليوم من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، على أن يُوارى الثرى في مقابر الأسرة بمحافظة السويس، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على الأوساط الفنية والجماهيرية.

أزمة صحية مفاجئة أنهت حياته

تعرض سامح عبد العزيز خلال الأيام الأخيرة لأزمة صحية مفاجئة نتيجة إصابته بعدوى فيروسية في الدم، أدت إلى ارتفاع شديد في نسبة السكر، ثم تدهورت حالته بشكل سريع، ما استدعى بقائه في أحد المستشفيات حتى إعلان وفاته صباح اليوم.

مسيرة فنية حافلة بدأت من التلفزيون

وُلد سامح عبد العزيز في القاهرة عام 1976، وتخرج في قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996.

بدأ مشواره الفني كمخرج برامج في التليفزيون المصري، ثم اتجه لإخراج الأغاني المصورة (الكليبات)، قبل أن يطرق أبواب السينما.

بصمات سينمائية بارزة

دخل عالم السينما من أوسع أبوابه بفيلم "درس خصوصي" عام 2005، ثم توالت أعماله المتميزة التي جمعت بين الترفيه والعمق الاجتماعي، ومنها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح.

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "الدشاش"، الذي عُرض في يناير الماضي، من بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة وخالد الصاوي.

إبداع متواصل في عالم الدراما

في مجال الدراما التلفزيونية، أخرج سامح عبد العزيز باقة من المسلسلات الناجحة التي لاقت رواجًا جماهيريًا واسعًا، من أبرزها: الحارة، رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يو تيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة

أخر أعماله

وكان أخر أعماله الدرامية مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة النجم محمد هنيدي، والذي عُرض في موسم رمضان الماضي، ليُختتم به مشوارًا فنيًا حافلًا بالعطاء والإبداع.

رحل سامح عبد العزيز جسدًا، لكن تاريخه سيبقى محفورًا في ذاكرة الفن المصري والعربي، كأحد أبرز المخرجين الذين أثّروا في وجدان الجمهور بأعمال لا تُنسى.