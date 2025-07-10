أحمد السعدني يودّع المخرج سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة: "أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون"

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أحمد جودة - القاهرة -

في لحظة مؤثرة خيمت عليها مشاعر الحزن والأسى، ودّع الفنان أحمد السعدني صديقه المخرج سامح عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع أزمة صحية مفاجئة، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا وبصمة لا تُنسى في السينما والدراما المصرية.

كلمات مؤثرة من أحمد السعدني

شارك أحمد السعدني جمهوره بصورة للراحل سامح عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، وعلّق عليها بكلمات حزينة عبّرت عن عمق العلاقة التي جمعتهما: "إنا لله وإنا إليه راجعون، طيبة القلب وخفة الدم، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون".

تفاصيل الجنازة ومراسم الدفن

من المقرر أن يُشيّع جثمان المخرج الراحل سامح عبد العزيز اليوم الخميس بعد صلاة العصر، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر الأسرة بمحافظة السويس.

تفاصيل الوعكة الصحية المفاجئة

كان المخرج الراحل قد تعرّض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية شديدة، تبيّن أنها عدوى فيروسية في الدم، ما تسبب في ارتفاع حاد في نسبة السكر بالجسم، قبل أن تتدهور حالته بشكل سريع وينتقل إلى المستشفى، حيث فارق الحياة بعد أيام قليلة من دخوله.

أعماله الأخيرة

رغم ظروفه الصحية، واصل سامح عبد العزيز العمل حتى آخر لحظة في حياته، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "الدشاش" الذي طُرح في دور العرض بشهر يناير الماضي، وشارك في بطولته كل من محمد سعد، زينة، باسم سمرة، وخالد الصاوي.

كما قدم في رمضان 2025 مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، من بطولة النجم محمد هنيدي، والذي لاقى صدى طيبًا بين الجمهور والنقّاد.

مسيرة فنية مميزة بدأت من البرامج

ينتمي سامح عبد العزيز إلى جيل المخرجين الذين جمعوا بين الطموح والموهبة، حيث تخرّج في المعهد العالي للسينما عام 1996، وبدأ مشواره الفني بإخراج البرامج التلفزيونية، قبل أن ينتقل إلى عالم السينما بفيلمه الأول "درس خصوصي" عام 2005.

ومنذ ذلك الحين، ترك بصمته في العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، من أبرزها: أسد وأربع قطط، الفرح، كباريه، حلاوة روح