خالد الصاوي يودّع صديق العمر سامح عبد العزيز: "العشرة والنجاح لا تُنسى"

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أحمد جودة - القاهرة -

ودّع الفنان خالد الصاوي صديق عمره ورفيق دربه، المخرج الراحل سامح عبد العزيز، بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، عبّر فيها عن حزنه العميق لفقدان أحد أقرب الأشخاص إلى قلبه، والذي شكّل معه سنوات من الصداقة والدراسة والعمل المشترك، في رحلة طويلة بدأت من معهد السينما وحتى لحظة الوداع.

كلمات وداع حزينة من الصاوي لصديقه الراحل

كتب خالد الصاوي: "بقلوب يعتصرها الألم، أنعي صديق عمري ورفيق دربي وزميلي في معهد السينما، وشريك نجاحاتي، المخرج الكبير العزيز الغالي سامح عبد العزيز. لا يوجد من الكلام ما يصف سنوات العمر، والنجاحات، والعِشرة الطيبة، والأيام التي تشاركناها، سامح كان روحًا مرحة، وشغوفًا دائمًا بعمله وفنه.

نعزي أنفسنا أولًا، ونعزي أسرته ومحبيه وجمهوره، ونسأل الله أن يجعل لحظات مرضه الأخيرة في ميزان حسناته، وأن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة."

تفاصيل وفاة سامح عبد العزيز

رحل المخرج سامح عبد العزيز عن عالمنا صباح اليوم الخميس، بعد أزمة صحية مفاجئة ألزمته المستشفى لعدة أيام، حاول خلالها الأطباء إنقاذ حالته دون جدوى. ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يُوارى الثرى في مقابر الأسرة بمحافظة السويس.

نشأته وبداياته الفنية

وُلد سامح عبد العزيز في القاهرة عام 1976، وتخرج في قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996. بدأ حياته المهنية كمخرج برامج في التلفزيون المصري، قبل أن يتجه إلى إخراج الكليبات الغنائية التي لفتت الأنظار لموهبته، ومهّدت طريقه إلى السينما.

من “درس خصوصي” إلى “الدشاش”.. مسيرة سينمائية حافلة

دخل سامح عبد العزيز عالم السينما من أوسع أبوابه بفيلم "درس خصوصي" عام 2005، الذي شكل بداية انطلاقته القوية، وتوالت بعدها أعماله التي حققت نجاحات جماهيرية كبيرة، من أبرزها:

"أسد وأربع قطط"، "أحلام الفتى الطايش"، "كباريه"، "الفرح"، "تيتة رهيبة"، "تتح"، و"حلاوة روح".

أما آخر أعماله السينمائية فكان فيلم "الدشاش" الذي عُرض في دور السينما مطلع يناير الماضي، من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، وخالد الصاوي.

بصمته المميزة في عالم الدراما

لم تقتصر بصمة سامح عبد العزيز على السينما فقط، بل امتدت أيضًا إلى عالم الدراما التليفزيونية، حيث أخرج باقة من المسلسلات الناجحة، منها:

"الحارة"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "فيفا أطاطا"، "بين السرايات"، "رمضان كريم"، "أرض النفاق"، "زي الشمس"، "خيانة عهد"، "حرب أهلية"، "يوتيرن"، "أنا وهي"، "جميلة"، و"صدفة".

وكان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة النجم محمد هنيدي، والذي عُرض في موسم رمضان الماضي.

رحيل مبكر وفقدان لا يُعوّض

برحيل سامح عبد العزيز، خسر الوسط الفني أحد أكثر المخرجين حضورًا وإبداعًا في الساحة الفنية خلال العقدين الأخيرين.

عاش مخلصًا لفنه، محبًا لعمله، بسيطًا في تعامله، وقويًّا في إبداعه، وستبقى أعماله خالدة في ذاكرة الفن المصري والعربي.