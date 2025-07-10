نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 73عرضًا مصريًا و52 عربيًا ودوليًا يتقدمون للمشاركة في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي لدورة «كوكب الشرق» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة الفنان عمرو قابيل، غلق باب المشاركة في دورته السابعة والتي تُقام هذا العام خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر 2025، باسم «كوكب الشرق»، تكريمًا لرمز فني وإنساني خالد في الوجدان العربي، واحتفاءً بمرور 50 عام على رحيل «أم كلثوم».

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

و استقبلت إدارة الملتقى هذا العام عددًا كبيرًا من طلبات المشاركة، حيث تقدمت 73 فرقة مسرحية من الجامعات المصرية، إلى جانب 52 عرضًا من الدول العربية والأجنبية، منها: الجزائر، تونس، سلطنة عمان، العراق، سوريا، ليبيا، المغرب، الأردن، السعودية، رومانيا، فرنسا، روسيا، إيطاليا، المجر.

وتواصل لجنة المشاهدة حاليًا، مشاهدة جميع العروض التي تقدمت للمشاركة من مصر والوطن العربي والعالم، لاختيار عروض الدورة السابعة للملتقى وسوف يتم الإعلان عن أسماء العروض التي ستتنافس دورة «كوكب الشرق»، خلال الفترة القادمة.



وتُعقد فعاليات الدورة الجديدة من الملتقى، وسط مشاركة واسعة من الفرق المسرحية الجامعية من داخل مصر وخارجها، في تأكيد جديد على ريادة الملتقى ودوره في دعم الإبداع الشبابي، وتعزيز التبادل الثقافي والمسرحي على المستوى الدولي.



وتعكس هذه المشاركات المتنوعة والثرية مدى ما يحظى به الملتقى من اهتمام دولي متزايد، بوصفه منصة فنية وثقافية تحتضن المواهب المسرحية الجامعية، ويوفر مساحة حقيقية لتلاقي الرؤى والتجارب الفنية من مختلف أنحاء العالم.

القائمين على ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي



ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويترأس اللجنة العليا الدكتور حسام بدراوي، وانطلق الملتقى في أكتوبر 2018م تحت الرعاية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ الدورة الثالثة يُقام سنويًا تحت الرعاية الرسمية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون، ويستكمل الملتقى دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير، كأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي.