نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الفن الجميل" يصطحب الأطفال في جولة بدار الأوبرا المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

جولات متنوعة يقدمها أتوبيس الفن الجميل التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، للأطفال خلال الإجازة الصيفية، ضمن برامج وزارة الثقافة.

أتوبيس الفن الجميل

واصطحب الأتوبيس أطفال مكتبة شبرا العامة في جولة ثقافية وفنية داخل دار الأوبرا المصرية، حيث بدأت الجولة بتفقد الأطفال أروقة دار الأوبرا، حيث تعرفوا على أجزائها المختلفة مثل المسرح الكبير والمسرح الصغير، برفقة الأخصائية مارينا ماهر التي قدمت شرحا مبسطا للفرق بين المسرحين، موضحة أنواع العروض الأوبرالية والموسيقية المقدمة على كل منهما.

عقب ذلك، وفي ضوء الجولة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، قامت الأخصائية عبير ياسر باصطحاب الأطفال في جولة داخل متحف الأوبرا، حيث شاهدوا صورا نادرة لرموز الفن الأوبرالي في مصر منذ تأسيس دار الأوبرا، إلى جانب نماذج من النوت الموسيقية، وصورا للأوبرا القديمة، وبعض الآلات الموسيقية التراثية، وأثاثا تم إنقاذه من حريق الأوبرا القديمة. كما تعرفوا على غرف المطربين والممثلين واطلعوا على أماكن التدريب المصممة بعزل صوتي خاص.

ورشة فنية

وفي ختام الجولة، نفذت الفنانة غادة عبد النبي ورشة رسم للأطفال بعنوان "من وحي الأوبرا"، عبر خلالها الأطفال عن مشاهداتهم الأكثر تأثيرا، مثل شكل آلة الهارب، وبعض عروض الباليه التي رأوها في الصور واللوحات المعروضة.

مبادرة "معا بالوعي نحميها"

وتواصلت فعاليات اليوم ضمن مبادرة "معا بالوعي نحميها"، حيث قدمت د. هناء سيد من وزارة البيئة محاضرة توعوية بعنوان "أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مياه النيل من التلوث"، تناولت خلالها مخاطر ندرة المياه وتكاليف التحلية، وأثر التلوث على الكائنات الحية، إلى جانب جهود الدولة في معالجة وتنقية المياه، ودور الفرد والمجتمع في الحفاظ عليها.

وقدمت د. هناء المحاضرة بأسلوب تفاعلي من خلال "اسكتش تمثيلي" جسّد حوارا بين "مياه النيل" و"الإنسان"، أوضح تأثير الاستخدام السلبي للمياه والتلوث على نصيب الفرد.

"فن الحوار والتواصل الفعال"

واختتمت الفعاليات بجلسة حوارية بعنوان "فن الحوار والتواصل الفعال"، قدمتها يمنة حسين، وتناولت خلالها أساليب التواصل الإيجابي بين الأفراد، وآداب الحديث والإنصات، وطرق الإقناع، وأهمية تقبل الرأي الآخر، وسط تفاعل كبير من الأطفال.

جاءت الجولة في إطار أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وفي إطار خطة هيئة قصور الثقافة لتعزيز التثقيف الفني للأطفال، وتنمية وعيهم بالتراث الثقافي والفني المصري، عبر زيارات ميدانية تفاعلية تتيح لهم التعرف على معالم الإبداع الوطني ومكوناته من قلب المؤسسات الثقافية الكبرى.