نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواهب السوزوكي تتألق على المسرح الكبير بالأوبرا في أمسية موسيقية عالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار استراتيجية وزارة الثقافة المصرية لاكتشاف وصقل المواهب الفنية منذ الصغر، تستعد دار الأوبرا المصرية لاستقبال واحدة من أبرز الليالي الموسيقية التي تعكس ثمار الاستثمار في الأجيال الجديدة، إذ يحيي دارسو مركز تنمية المواهب فصول السوزوكي حفلًا استثنائيًا على المسرح الكبير، يقدمون خلاله باقة من الأعمال الكلاسيكية الخالدة بمستوى أداء يضاهي المحترفين، في أمسية عنوانها الشغف والانضباط والإبداع.

حفل فني واعد على المسرح الكبير

يقام الحفل في الثامنة من مساء يوم الخميس 10 يوليو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا.

ويأتي هذا الحفل تتويجًا للجهود التعليمية والتدريبية التي تُبذل داخل فصول السوزوكي التابعة لمركز تنمية المواهب، تحت قيادة كل من الدكتور فوزي إبراهيم والأستاذة نهاد جمال الدين، وهي أستاذ معتمد من هيئة السوزوكي العالمية.

برنامج عالمي يبرز قدرات واعدة

يتضمن الحفل باقة مختارة من الروائع الكلاسيكية العالمية، التي تشكل تحديًا فنيًا للدارسين الصغار وتبرز قدراتهم المتنامية، ومنها:

• "الكونشرتو الثاني" للموسيقار أنطونيو فيفالدي

• "الفلاح السعيد" لروبرت شومان

• "رقصة ألمانية" لديكتر سدروف

• "المينويت" لبيتهوفن

• "الكونشرتو الخامس" لسايتس

• "المينويت والبوريه" ليون باخ

• "السوناتا الثالثة" لجورج فريدريك هاندل

• "لا فوليا" لأركانجلو كوريلي

• "هموريسك" لأنطونين دفورجاك

• مختارات أخرى من التراث الموسيقي الغربي

مواهب صغيرة

يشارك في الحفل نخبة من الأطفال الموهوبين، الذين يمثلون مختلف الأعمار والبيئات، من بينهم: معتز علاء الدين، فريدة محمد، لوجين أيمن، مريم كريم، يحيى حسن، لوسيندا جورج، كارمن أحمد، جونير وجيه، رفيف حسن، سيريل إيهاب، هايدي الأنصاري، ملك هشام، صوفيا حسام، جودي فرغلي، كنزي سارو، هنا هاني، جويس أسعد، كنزي حمدي، ماريا أسعد، أحمد القاضي، كاميليا الكفراوي، لارا حسام، مايا كريم، ياسين حسن، أنس السيد، ياسين غنيم، شادي محمد، نور تيمور وغيرهم من الأطفال الموهوبين.

نشأة مركز تنمية المواهب

تأسس مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية بهدف اكتشاف ودعم المواهب الفنية في سن مبكرة، والارتقاء بالذوق العام في المجتمع. يضم المركز مجموعة واسعة من الأقسام، من بينها: البيانو، الجيتار، الكمان، العود، القانون، الفلوت، الكلاكيت، الباليه، الغناء الأوبرالي والعربي، إلى جانب فصول مخصصة لذوي القدرات الخاصة، وهو ما يجسد رؤية شاملة نحو فن شامل وإنساني.

ولا يقتصر دور المركز على التدريب فقط، بل يحرص على دمج طلابه في الحياة الفنية الحقيقية من خلال مشاركات منتظمة في الحفلات والمناسبات التي تنظمها دار الأوبرا، وهو ما يمثل حافزًا عمليًا لبناء ثقة هؤلاء الصغار بأنفسهم، ويعكس جودة البرامج التعليمية التي يتلقونها.



يُعد هذا الحفل انعكاسًا حقيقيًا لرؤية الدولة في بناء أجيال تحمل مشاعل الفن الحقيقي، وهو احتفاء بالإبداع في أنقى صوره. وبين أنغام الكمان وأوتار الإبداع، يقف جمهور الأوبرا أمام جيل جديد من الفنانين، يحملون روح الكلاسيكيات العالمية ويتقنونها بأداء يعكس المستقبل المشرق للموسيقى في مصر.