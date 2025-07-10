مصطفى غريب يشوق الجمهور لفيلمه الجديد "درويش" مع عمرو يوسف

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أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان مصطفى غريب جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لأحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف، والمقرر عرضه يوم 13 أغسطس المقبل.

وشارك "غريب" البوستر الرسمي للفيلم، معلقًا:" أخيرًا.. البوستر الرسمي لفيلم درويش!

معادنا 13 أغسطس في مصر و28 أغسطس في جميع أنحاء الوطن العربي.

تفاصيل فيلم "درويش"

وينتمي فيلم درويش لنوعية الأعمال الأكشن التشويقية الكوميدية، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويحمل مفاجآت عديدة، ومن بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.