خالد سرحان ناعيا المخرج سامح عبدالعزيز:" خبر صعب جدًا"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان خالد سرحان على نعي المخرج سامح عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس الموافق 10 يوليو، داخل أحد المستشفيات بمنطقة أكتوبر، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نعي خالد سرحان

نشر خالد سرحان صورة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، وعلق عليها قائلًا:" خبر صعب جدً لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمك يا سامح".

تفاصيل جنازة سامح عبد العزيز

رحل عن عالمنا صباح اليوم المخرج سامح عبد العزيز داخل أحد المستشفيات الكبرى بمنطقة أكتوبر، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة في الأيام الماضية.

ومن المقرر أن تُشيَّع جنازته عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر الأسرة بمحافظة السويس.

وكان الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أعلن خبر الوفاة عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلًا: "رحيل المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا بمسجد الشرطة زايد".

وفي وقت سابق، كان أشرف زكي يتابع عن كثب الحالة الصحية للمخرج الراحل، وحرص على طمأنة محبيه، كما طالب بعدم زيارته التزامًا برغبة الأسرة.