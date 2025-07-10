نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. شيكو ينعي المخرج سامح عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان شيكو وفاة المخرج سامح عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس الموافق 10 يوليو، داخل أحد المستشفيات بمنطقة أكتوبر، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نعي شيكو

ونشر شيكو صورة تجمعه بـ سامح عبدالعزيز من كواليس فيلم "حملة فريزر"، معلقًا:" الله يرحمك ويغفرلك ويسامحك يا سامح، كنت واحشني أوي ودلوقتي هتوحشني أكتر يا صاحبي، المخرج سامح عبد العزيز في ذمة الله، الفاتحة".



تفاصيل جنازة سامح عبد العزيز

رحل عن عالمنا صباح اليوم المخرج سامح عبد العزيز داخل أحد المستشفيات الكبرى بمنطقة أكتوبر، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة في الأيام الماضية.

ومن المقرر أن تُشيَّع جنازته عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر الأسرة بمحافظة السويس.

وكان الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أعلن خبر الوفاة عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلًا: "رحيل المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا بمسجد الشرطة زايد".

وفي وقت سابق، كان أشرف زكي يتابع عن كثب الحالة الصحية للمخرج الراحل، وحرص على طمأنة محبيه، كما طالب بعدم زيارته التزامًا برغبة الأسرة.