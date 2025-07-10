تزامنًا مع عيد ميلاد البرنامج الـ 18.. انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد لبرنامج "واحد من الناس" يوم الأحد

القاهرة - محمد ابراهيم - يبدأ برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي في ثوبه الجديد يوم الأحد المقبل، البرنامج يعرض على قناة الحياة يومي الأحد والاثنين في تمامالساعة التاسعة والنصف مساءً.

تفاصيل البرنامج

وبدأ الإعلامي د. عمرو الليثي في تسجيل حلقات برنامجه "واحد من الناس" تزامنًا مع عيد ميلاد البرنامج الـ 18، ومع بداية دورة جديدة للبرنامج، والبرنامج سيشهد تغييرًا في فقراته واستحداث لفقرات اكتشاف المواهب، ويظهر البرنامج في شكل وفورمات وديكورات جديدة وفقرات متنوعة من حيث الشكل والمضمون، ويتضمن مفاجآت خاصة للمشاهدين ومتابعي البرنامج.

ويستضيف خلال الإعلامي عمرو الليثي خلال البرنامج نخبة من نجوم الفن والموهوبين والمميزين في كافة المجالات، كما يجوب البرنامج القرى والمحافظات لتحقيق أحلام البسطاء وتقديم العديد من المبادرات خلال الحلقات الجديدة للبرنامج.

كما يقدم البرنامج أيضًا أجهزة عرائس وعمرات وعلاج المرضى والغارمات وغير ذلك من الخدمات.