نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى غريب يروج لفيلمه الجديد "الشاطر" مع أمير كرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان مصطفى غريب لأحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه يوم 16 يوليو الجاري، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك "غريب" البرومو الرسمي للفيلم، معلقًا:" اللعبة كبرت… بس الشاطر قدها

التريلر الرسمي لفيلم الشاطر، 16 يوليو في مصر،31 يوليو في الوطن العربي والعالم".

أبطال فيلم الشاطر

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والكوميديا، وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي. يشارك في بطولته أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، وأحمد عصام السيد، إلى جانب مجموعة من النجوم، ويظهر خالد الصاوي كضيف شرف ضمن الأحداث.

أحداث فيلم "الشاطر"

ويجمع “الشاطر” بين الأكشن والكوميديا، حيث يجسد أمير كرارة شخصية دوبلير للمشاهير، فيما تظهر هنا الزاهد بدور فتاة تعمل في السيرك، ليدخلا معًا في مغامرات طريفة ومليئة بالمفارقات الحركية والمضحكة.