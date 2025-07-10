نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. نجوى كرم تُشوق جمهورها لحفلها المقبل في قرطاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، جمهورها لحفلها المقبل المقرر إقامته في قرطاج من خلال نشرها مقطع فيديو دعائي للحفل المرتقب إقامته في يوم 9 أغسطس 2025، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وقد أكدت نجوى كرم مؤخرًا اهتمامها الدائم بهذا المهرجان العريق في تونس، مشيرة في بيان صحفي لها إلى أن الأمسية ستكون ليلة واعدة بكل المقاييس.

آخر أعمال نجوى كرم





وكان آخر أعمال الفنانة نجوى كرم هو كليبها الذي يحمل اسم “تعا نقعد”، الذي طرحته عبر موقع الفيديوهات يوتيوب و3 منصات للموسيقى، كليب “تعا نقعد” لـ نجوى كرم، من كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيع موسيقي هادي شرارة.



وأيضًا طرحت نجوى كرم ألبوم “كاريزما” والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.



وحملت الأغنية الثانية في الألبوم عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي، والأغنية السابعة بعنوان "مغرومة بحالي" من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي.



ويضم أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب "من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.