نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وجعت قلبي وقهرتني".. رشا سامي العدل تنعي المخرج سامح عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت رشا سامي العدل ابنة الفنان الراحل سامي العدل، المخرج سامح عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا، في ذكرى وفاة والدها، صباح اليوم الخميس الموافق 10 يوليو، داخل أحد المستشفيات بمنطقة أكتوبر، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نعي رشا سامي العدل

وكتبت رشا:" وجعت قلبي وقهرتني على الصبح أكتر ما هو موجوع في ذكرى وفاة بابا مشيت ورحلت عننا، أنا عمري ما طلعت الكلام ده ولا قلته أو وريته لحد بس حقك عليا دلوقتي أقول وربنا يشهد علي كلامي إنك من أجدع الأصدقاء ومن أوفاهم".

وأضافت:"أنا منزلة موقفين من ضمن مواقف كتير معايا أنا شخصيًا بس بعضهم شخصي بزيادة ف امتنع عن نشرهم طبعا لما بابا تعب سامح كان رغم شغله وانشغاله في موسم رمضان متابع معايا لحظة بلحظة تليفونات طبعا ورسايل ماسنجر وهو مشغول وطبعًا زيارات رغم إن ماكانش بيتسمح بزيارات قوي يعني بس ده مامنعش إنه يجرب وييجي وماسابنيش طول فترة تعب بابا".

وتابعت:" بعدها كان بيحرص إنه يتطمن عليا من حين ل آخر ويسأل لو محتاجة حاجة أو ناقصني شيء، لما فتحت مشروع صغير علي قدى وقررت أعمل أكل وأبيعه كان أول واحد عايز ومصمم يشاركنى ونفتح مطعم في القاهرة وكل شوية يكلمني هاه ياللا بقي وأنا أقول له لسة شوية علي الخطوة دي يا موحا وأنا نفسيًا مش قادرة أنزل القاهرة دلوقتي يسكت اسبوع كدة أو اتنين ويرجع يكلمني يا بنتي فكري بقي تعبتيني أقوله ما احنا لسة متكلمين يقول لي ولسة برضه بتعندي ويقعد يحاول يقنعني طيب يا رشا انتي بالمجهود وأنا رأس المال أقول له مش ده اللي معطلني يسيبني شوية ويكلمني تاني يحاول يشجعني علي الخطوة وهكذا".

واختممت:" صاحبي صديقي وأخويا الجدع ماكانش حد عارف إن سامح أصلا صديقي من زمان بعيدًا عن بابا والعيلة والوسط الفني ومن قبلهم وله مكانة خاصة في قلبي لان بابا كان بيحبه قوي وهو كمان كان بيعشقه، أديك روحت له يا موحة وسيبتونى هنا لوحدي بس أنا مش هاسيبكم وهافضل فاكراكم وادعيلكم ووعد مش هانساك ولا هاقطع دعواتي ليك يا غالي مع السلامة يا صديقي الجدع الطيب الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابق عذاب، وداعًا سامح عبد العزيز".