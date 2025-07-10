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أحمد جودة - القاهرة - ⚰️ وداعاً سامح عبد العزيز.. صراع مفاجئ مع تسمم الدم ينهي حياة مخرج "كباريه" ووصيته قبل الرحيل

⚰️ وداعًا سامح عبد العزيز.. صراع مفاجئ مع تسمم الدم ينهي حياة مخرج "كباريه" ووصيته قبل الرحيل، صدمة هزت الوسط الفني، توفي منذ قليل المخرج السينمائي والتلفزيوني الشهير سامح عبد العزيز، عن عمر يناهز 48 عامًا، بعد إصابته بـتسمم حاد في الدم، تسبب في دخوله في غيبوبة تامة استمرت أيامًا قليلة داخل أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

الراحل دخل المستشفى منذ أكثر من 10 أيام، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وأُودع العناية المركزة في حالة حرجة، وسط تكتم شديد من عائلته ومحاولات لعدم تسريب الخبر حتى لا يُحدث بلبلة إعلامية، لكن مصادر مقربة أكدت أن حالته كانت ميؤوسًا منها طبيًا خلال الأيام الأخيرة، وقد توفي صباح اليوم وسط حزن شديد من أسرته والمقربين منه.

نقيب الممثلين يرد على شائعات الغيبوبة

وفي وقت سابق، نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ما تم تداوله من شائعات حول دخول سامح عبد العزيز في غيبوبة، مؤكدًا أن حالته كانت تحت السيطرة، وهو ما زاد من حدة المفاجأة بعد إعلان الوفاة رسميًا، ما دفع الجميع للتساؤل حول تطورات مرضه المفاجئ.

دعم فني مبكر بقيادة عفاف مصطفى

كانت الفنانة عفاف مصطفى من أوائل من أعلنوا عن مرضه، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" منشورًا أعربت فيه عن قلقها الشديد على حالته الصحية، داعية له بالشفاء العاجل. وتفاعل معها عشرات من الفنانين والمخرجين الذين عبروا عن تضامنهم ودعواتهم له، مؤكدين مكانته الرفيعة داخل الوسط الفني.

وصية خاصة وجنازة محدودة

ذكرت مصادر مقربة من الأسرة أن المخرج الراحل كان قد أوصى قبل دخوله في الغيبوبة بعدم الإعلان عن تفاصيل مرضه، كما طلب أن تكون جنازته بسيطة دون ضجة إعلامية وسيتم تشييع الجنازة من مسجد الشيخ زايد بعد صلاة العصر، ودفنه في مقابر الأسرة بمحافظة السويس، بحضور عدد محدود من الأصدقاء المقربين وأفراد عائلته.

زوجته السابقة وأولاده

الراحل سامح عبد العزيز كان متزوجًا في وقت سابق من الفنانة روبي، في زواج أثار حينها جدلًا إعلاميًا واسعًا، وقد أثمر هذا الزواج عن ابنتهما الوحيدة "طيبة"، التي كانت محل اهتمام خاص من والدها، والذي كثيرًا ما تحدث عنها باعتزاز في لقاءاته الصحفية. ورغم الانفصال، ظلّت العلاقة بين الطرفين قائمة على الاحترام المتبادل، حسب تصريحات سابقة لروبي.

مسيرة فنية حافلة

يُعد سامح عبد العزيز من أبرز مخرجي السينما الواقعية في مصر خلال العقدين الأخيرين، حيث أخرج أعمالًا تركت أثرًا كبيرًا لدى الجمهور، أبرزها:

"كباريه"

"الفرح"

"رمضان كريم"

"الليلة الكبيرة"

بالإضافة إلى مسلسلات رمضانية ناجحة، تعاون فيها مع نخبة من كبار النجوم.

تميز أسلوبه الإخراجي بالجرأة والصدق الفني، وكان له دور كبير في دفع عدد من الفنانين للواجهة من خلال أعماله.

رحيل مبكر ومؤلم

خسارة سامح عبد العزيز تمثل فقدًا كبيرًا للمشهد الفني المصري والعربي، خاصة أنه كان في أوج عطائه، ويمتلك مشاريع قيد التحضير. ويتوقع أن تنظم نقابة المهن السينمائية فعالية تكريمية له خلال الفترة المقبلة.