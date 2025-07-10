نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وفاة المخرج سامح عبد العزيز بعد صراع قصير مع المرض.. تفاصيل اللحظات الأخيرة وأين يُشيّع الجثمان؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفاة المخرج سامح عبد العزيز بعد صراع قصير مع المرض.. تفاصيل اللحظات الأخيرة وأين يُشيّع الجثمان؟

توفي اليوم المخرج الشهير سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 48 عامًا، وذلك بعد صراع قصير مع المرض، وسط حالة من الحزن الشديد في الوسط الفني وبين جمهوره.

وبحسب ما أفاد مصادر، فإن الراحل دخل إحدى مستشفيات أكتوبر قبل أيام قليلة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، تطلبت رعاية طبية مكثفة، ورغم الجهود الطبية المبذولة، إلا أن حالته الصحية لم تكن مستقرة، وكانت تسير نحو "تعافٍ بطيء"، حسب ما وصفها المقربون منه.

اللحظات الأخيرة

أمضى سامح عبد العزيز أيامه الأخيرة وسط تواجد عدد من أصدقائه المقربين، بينما اكتفى عدد قليل من أفراد عائلته بالحضور بجواره خلال فترة العلاج، وقد رفضت أسرته وأصدقاؤه الحديث لوسائل الإعلام عن تفاصيل حالته الصحية، وطلبوا احترام الخصوصية.

موعد ومكان الجنازة

أُعلن أن تشييع الجنازة سيتم اليوم من مسجد الشيخ زايد بعد صلاة العصر، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة في مدينة السويس، مسقط رأسه.