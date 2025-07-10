سميرة سعيد.. تشوق جمهورها بفيديو من كواليس أحدث أعمالها الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - شوقت الديفا سميرة سعيد، جمهورها ومتابعيها بنشرها فيديو قصير على حسابها الرسمي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "، من الكواليس وهى بداخل الاستوديوالخاص بها، أثناء تسجيلها أحدث أعمالها الفنية.

واكتفت الديفا فقط فى الفيديو وهى تقف أمام الميكروفون بقولها: يلا.. هقولك حاجة"، لتزيد من حالة الغموض، وشغف متابعيها ليعبروا فى تعليقاتهم عن انتظارهم وشوقهم للعمل الجديد، حيث كتب أحد المتابعين: "قولى ومتعينا يا ديفا"، وكتب آخر:" الديفا توحشناك "، وكتب آخر أيضًا:" مستنيين بقى".

آخر أعمال سميرة سعيد

يذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد أغنية “متاهة”، وهى من كلمات شادي سرور وألحان بلال سرور.

كلمات الأغنية

وصلنا لنقطة ياما حلمنا سوا بيها

ولما وصلنا فجأة لقيتنا في متاهة

حاجات ماتت مع الأيام

حاجات بتقول كانت أوهام وعشناها

وصلنا لحته بقى صعب الكلام فيها

حاجات دلوقتي بس لاقيتني فهماها

بنهوا الحاجة بعنينا

ولما بتيجي في إدينا بننساها

كان حلمنا طول عمرنا

ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا

تعالى الحقنا مالنا حبيبي إيه جرالنا

غلطنا زمان ولا احنا الوقت غيرنا

الومك يوم والومني في يوم

وبرمي اللوم على الحب اللي دمرنا

بقينا أنا وانت حبيبي في وسط غيبوبة

وأنا مش خايفة دا أنا والله مرعوبة

يا نتكلم ونوجع بعض

يا نستسلم وتبقى الفرقة مكتوبة

كان حلمنا طول عمرنا

ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا

كان حبنا بيقوينا لكن دلوقتي الحب بيضرنا