نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. تامر حسني ينعى المخرج سامح عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم تامر حسني على نعي المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية صباح اليوم داخل أحد المستشفيات بمنطقة أكتوبر، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

نعي تامر حسني

ونشر تامر حسني عبر خاصية القصص القصيرة "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة الراحل وكتب:

"وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الله يرحمه ويحسن إليه، نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة، وربنا يصبر أهله".



تفاصيل جنازة سامح عبد العزيز



رحل عن عالمنا صباح اليوم المخرج سامح عبد العزيز داخل أحد المستشفيات الكبرى بمنطقة أكتوبر، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة في الأيام الماضية.

ومن المقرر أن تُشيَّع جنازته عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر الأسرة بمحافظة السويس.

وكان الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أعلن خبر الوفاة عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلًا: "رحيل المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا بمسجد الشرطة زايد".

وفي وقت سابق، كان أشرف زكي يتابع عن كثب الحالة الصحية للمخرج الراحل، وحرص على طمأنة محبيه، كما طالب بعدم زيارته التزامًا برغبة الأسرة.

موعد طرح ألبوم لينا ميعاد لـ تامر حسني

وصرح تامر حسني بتأجيل موعد طرح الألبوم،وكتب في البيان: لأسباب خارجه عن إرادتنا وبسبب مشكلة الإنترنت في مصر ابلغتني الآن الشركات المسؤلة عن إصدار وتوزيع الألبوم بأنه لا يمكن اصداره غدًا بسبب عدم عودة الإنترنت بالشكل الكامل والطبيعي والذي سيؤدي بالتالي إلى عدم وصول المحتوى الفني إلى جميع مستخدمين الانترنت داخل مصر وقد ترتب على ذلك ترحيل موعد إصدار الألبوم إلى يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو بدلًا من الخميس 10 يوليو.