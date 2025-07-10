عاجل- وفاة المخرج سامح عبد العزيز بعد أزمة صحية مفاجئة.. هذه وصيته وتفاصيل نفي نقيب الممثلين دخوله في غيبوبة

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أحمد جودة - القاهرة - وفاة المخرج سامح عبد العزيز بعد أزمة صحية مفاجئة.. هذه وصيته وتفاصيل نفي نقيب الممثلين دخوله في غيبوبة، توفي صباح اليوم المخرج السينمائي والتلفزيوني الشهير سامح عبد العزيز، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 48 عامًا، داخل إحدى مستشفيات أكتوبر، حيث كان يخضع للعلاج إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكانت الحالة الصحية للراحل تتدهور تدريجيًا منذ عدة أيام، بعد أن تم نقله للمستشفى في حالة طارئة، ليتلقى الرعاية اللازمة داخل غرفة العناية المركزة. وأكد مصدر طبي أن سامح عبد العزيز كان يعاني من تليف رئوي حاد ومضاعفات مزمنة أثرت على التنفس وفيروس تم اكتشافه متأخرا، وهي التي أدت إلى وفاته في النهاية، رغم محاولات الإنعاش الطبي.

نقيب الممثلين نفى دخوله غيبوبة

وكانت شائعات قد انتشرت قبل أيام عن دخول عبد العزيز في غيبوبة تامة، وهو ما نفاه نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وقتها بشكل قاطع، مؤكدًا أن المخرج يخضع للعلاج وأن حالته "تتحسن تدريجيًا" ولا داعي للقلق، وهو ما زاد من صدمة الوسط الفني بعد إعلان الوفاة المفاجئة اليوم.

وصية الراحل سامح عبد العزيز:

وبحسب مصادر مقربة من أسرته، فقد أوصى سامح عبد العزيز بعدم نشر أي تفاصيل عن وضعه الصحي أثناء مرضه، وطلب عدم تداول صوره أو الشائعات حول حالته. كما شدّد على أن تُشيَّع جنازته بهدوء وبعيدًا عن التجمهر الإعلامي.