نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة المخرج سامح عبد العزيز وتشييع الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رحل عن عالمنا صباح اليوم المخرج سامح عبد العزيز داخل أحد المستشفيات الكبرى بمنطقة أكتوبر، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة في الأيام الماضية.

ومن المقرر أن تُشيَّع جنازته عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر الأسرة بمحافظة السويس.

وكان الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أعلن خبر الوفاة عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلًا: "رحيل المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا بمسجد الشرطة زايد."

وفي وقت سابق، كان زكي يتابع عن كثب الحالة الصحية للمخرج الراحل، وحرص على طمأنة محبيه، كما طالب بعدم زيارته التزامًا برغبة الأسرة.

رحم الله المخرج الكبير وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.