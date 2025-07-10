نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشييع جثمان الفنان محمد عواد ظهر اليوم في الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل منذ ساعات قليلة المطرب الشعبي محمد عواد بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة تسببت في وفاته.

ومن المقرر تشييع جثمان المطرب الشعبي الراحل محمد عواد ظهر اليوم، في مسقط رأسه بمحافظة الإسماعيلية، وذلك عقب وفاته إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.



وكان خبر رحيله قد أثار حالة من الحزن في الوسط الفني وبين جمهوره، خاصة بعد الإعلان عن وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وفُجع الوسط الفني الشعبي اليوم بوفاة المطرب محمد عواد، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل. وأعلن الخبر زميله المطرب أحمد الباشا عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث نشر قائلًا:

"لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأخ والزميل محمد عواد في ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته. فضلًا وليس أمرًا نسألكم الدعاء له."

رحم الله الفقيد، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.