نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل المطرب الشعبي محمد عواد إثر أزمة قلبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فُجع الوسط الفني الشعبي مساء اليوم بوفاة المطرب محمد عواد، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وأعلن الخبر زميله المطرب أحمد الباشا عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث نشر قائلًا:

"لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأخ والزميل محمد عواد في ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته. فضلًا وليس أمرًا نسألكم الدعاء له."

رحم الله الفقيد، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

